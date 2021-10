Wycieczki rowerowe do 19 km od Wałbrzycha. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Wałbrzycha

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Wałbrzycha, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 9 października w Wałbrzychu ma być 12°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 10 października w Wałbrzychu ma być 12°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne MTB w Górach Suchych

Stopień trudności: 2

Dystans: 45,96 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 1 069 m

Suma zjazdów: 1 057 m

Rowerzystom z Wałbrzycha trasę poleca Januszek_44

Taki pomysł na trasę w Górach Sowich . To jena z moich pierwszych tras rowerowych w tych Górach . Tym bardziej wszystko było ciekawe i niezwykłe . Przy okazji możliwość zwiedzenia Podziemnego Miasta Osówka . Posiłek możliwy w schronisku Andrzejówka . Klimatyczne miejsce , ale w okresie weekendów jest tu niestety tłoczno . Ni piękna miejscowość Sokołowsko . Na wszystko trochę za mało czasu . Trzeba będzie tu wrócić

