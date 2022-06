Wypadek cysterny przewożącej propan na drodze Lubawka - Chełmsko Śląskie. Doszło do wycieku [ZDJĘCIA]

- Na drodze w kierunku z Lubawka na Chełmsko Śląskie jechała cysterna przewożąca propan i z niewiadomych przyczyn, co wyjaśnia Policja, zjechała ona na pobocze i przewróciła się na bok - wyjaśnia Karol Leszczyński, oficer prasowy PSP z Kamiennej Góry.

Służby zostały powiadomione o zdarzeniu tuż po godz. 10. Na miejsce skierowano 7 zastępów strażackich, w tym trzy zastępy specjalistycznej jednostki ratownictwa chemicznego z KM PSP Wałbrzych.

- Doszło do drobnego wycieku z tego pojazdu, na szczęście były to śladowe ilości. Na miejscu pracowali strażacy z OSP Lubawka, 2 zastępy z JRG w Kamiennej Górze. Nasze działania polegały m.in. po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia na podniesieniu cysterny przy pomocy holownika, co się udało - zaznacza Leszczyński,