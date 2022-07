Wypadek motocyklisty w Jedlinie-Zdroju. 32-latek w szpitalu [ZDJĘCIA]

- Do wypadku doszło dziś (25 lipca) po godzinie 9:00. Prowadzący samochód osobowy 88-letni mężczyzna wyjeżdżając z rejonu ul. Akacjowej w Jedlinie-Zdroju nie zauważył jadącego ul. Piastowską kierującego jednośladem i doprowadził do zderzenia z 32-letnim motocyklistą, który w wyniku tego zdarzenia trafił do szpitala - relacjonuje Marcin Świeży z KMP Wałbrzych.