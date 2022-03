Wypadek na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Tak się kończy jazda na czerwonym świetle - ostrzega policja red.

Dzisiaj na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej doszło do wypadku, w którym udział brały dwa samochody osobowe kierowane przez 56-letniego wałbrzyszanina i 84-letnią mieszkankę powiatu wałbrzyskiego. Kobieta trafiła do szpitala. Policjanci podczas wstępnych czynności na miejscu zdarzenia ustalili, że to kierujący jadący ul. Wrocławską wjechał na skrzyżowanie pomimo nadawanego na sygnalizatorze czerwonego sygnału. Policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem o ostrożną jazdę i stosowanie się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.