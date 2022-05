Wypadek na Starym Zdroju, jedna osoba trafiła do szpitala

Do poważnego zdarzenia drogowego klasyfikowanego przez służby jako wypadek doszło dziś (17 maja) około godziny 14:30. Prowadząca samochód osobowy 57-letnia kobieta, włączając się do ruchu z terenu jednej z posesji przy ul. 11 Listopada, nie zauważyła poruszającego się główną drogą 68-letniego kierującego innym pojazdem i doprowadziła do wypadku.

W jego wyniku jedna osoba – 57-letnia pasażerka z pojazdu poszkodowanego – trafiła do szpitala, gdzie udzielana jest jej pomoc medyczna. Wstępne informacje mówią, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci ruchu drogowego pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że kierujący pojazdami byli trzeźwi.