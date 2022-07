Wypadek na ul. Sikorskiego w Wałbrzychu. Samochód dachował na chodniku, gdzie często spacerują okoliczni mieszkańcy

Wiele wskazuje na to, że przyczyną sobotniego wypadku na ul. Sikorskiego w Wałbrzychu była nadmierna prędkość. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do koziołkowania samochodu. Rozpędzony samochód dachował, ściął uliczną latarnię i ostatecznie wylądował na dachu, na barierach znajdujących się na chodniku. Wszystko działo się niedaleko przejścia dla pieszych. To cud, ze w tym wypadku nikt nie zginął. Jak mówią świadkowie zdarzenia, podróżujący passatem opuścili auto o własnych siłach. Na miejscu interweniowało pogotowie, straż pożarna i policja.