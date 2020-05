Wypadek na ulicy Żeromskiego. Trzy osoby trafiły do szpitala!

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na ulicy Żermskiego w Wałbrzychu. We wtorek, 26 maja, około godz. 15.30 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Kierujący jednym z nich 29-letni wałbrzyszanin na łuku drogi tak wykonywał manewr wymijana, że przeciął oś jezdni i zderzył się z prawidłowo jadącą 39-letnią mieszkanką Jedliny-Zdroju. W efekcie trzy osoby trafiły do szpitala. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. – Oboje kierujący byli trzeźwi. Funkcjonariusze po wykonaniu czynności nałożyli ostatecznie na sprawcę mandat karny w maksymalnej kwocie 500 złotych oraz zatrzymali elektronicznie oba dowody rejestracyjne pojazdów za uszkodzenia – informują w wałbrzyskiej policji.

