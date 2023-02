Wypadek przy zjeździe z Europejki na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Zdjęcia

Do poważnie wyglądającej kolizji doszło około godz. 17 na łączniku do Europejki przy ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu. Dwa samochody osobowe na wałbrzyskich tablicach rejestracyjnych mają zmiażdżone maski, co sugeruje, iż doszło do zdarzenia czołowego.

Na miejscu pracują dwa zastępy strażackie z JRG-2 oraz wałbrzyska drogówka. Jak wskazują świadkowie zdarzenia, nie ma osób poszkodowanych. Doszło za to do wycieku na jezdnię płynów eksploatacyjnych. Jeden pas jezdni jest zablokowany przez wraki oraz samochody służb.

