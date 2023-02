Wypadek przy zjeździe z Europejki przy ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu. Dwie osoby w szpitalu

Zdarzenia przy zjeździe z Europejki - co mówią służby

Jak informują wałbrzyscy strażacy, wezwanie do tego zdarzenia otrzymali o godz. 17.10. Ratownicy udzielili pomocy przedmedycznej mieszkańcowi Jedliny i zabezpieczali miejsce zadurzenia. Wycieki pokolizyjne usunęła specjalistyczna firma. Ratownicy wrócili do bazy niespełna godzinę później.

- Wczoraj po godzinie 17 na terenie naszego miasta doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. W wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z Kusocińskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwoje jedlinian – 70-letni kierujący oraz 42-letnia pasażerka jadącego prawidłowo pojazdu - trafiło do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - wyjaśnia Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu i zaznacza, że policjanci ustalili, że kierujący byli trzeźwi.

Bezpośrednio po zdarzeniu pisaliśmy

Do poważnie wyglądającej kolizji doszło około godz. 17 na łączniku do Europejki przy ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu. Dwa samochody osobowe na wałbrzyskich tablicach rejestracyjnych mają zmiażdżone maski, co sugeruje, iż doszło do zdarzenia czołowego.