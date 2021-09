Wypadek w centrum Wałbrzycha. Samochód zderzył się z motocyklem, ranny 40-latek w szpitalu

Wypadek na ulicy Mickiewicza w Wałbrzychu

Starszy pan chciał wjechać na teren posesji przy ulicy Mickiewicza w Wałbrzychu. Skręcając w lewo samochodem osobowym nie zauważył jadącego z przeciwnego kierunku 40-letniego motorowerzysty i doprowadził do zderzenia z jednośladem. W wyniku wypadku młodszy mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Obaj kierujący byli trzeźwi.

- Po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Użytkownicy samochodów przy włączaniu się do ruchu, zmianie pasa ruchu i kierunku jazdy muszą zachować ostrożność, a także za każdym razem spoglądać w lusterka wsteczne. Motocyklista, motorowerzysta, czy nawet rowerzysta może przecież nadjechać w każdym momencie - mówi podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.