Wypadek w Kowalowej koło Mieroszowa przez psa, który wybiegł na ulicę. Policja szuka właściciela

Do wypadku w Kowalowej w gminie Mieroszów doszło wczoraj późnym wieczorem., Na miejscu interweniowała policja i Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie. Na szczęście kierowca nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Zniszczył za to samochód, któremu policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny.

- Jeśli okaże się, że faktycznie to pies doprowadził do tego wypadku, a tak wynika relacji kierowcy, to właściciel odpowie za spowodowanie wypadku. Teraz policjanci sprawdzają, czy w okolicy jest na przykład monitoring, rozmawiają także ze świadkami wypadku w Kowalowej - mówi podkomisarz Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.