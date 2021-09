Wypadek w Szczawnie - Zdroju. Kobieta nie zauważyła motorowerzysty i wjechała w niego. Starszy pan jest w szpitalu

Jak informuje podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, wczoraj po godz. 15.00 w Szczawnie-Zdroju doszło do wypadku drogowego.

- Prowadząca samochód osobowy 55-letnia kobieta, włączała się do ruchu z jednej z posesji i nie zauważyła jadącego ul. Kolejową motorowerzysty. W efekcie doprowadziła do zderzenia z 67-latkiem, który trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze ustalili, że oboje kierujący byli trzeźwi - mówi Marcin Świeży i apeluje o ostrożność.

Jak dodaje, kierowcy samochodów przy włączaniu się do ruchu, zmianie pasa ruchu i kierunku jazdy muszą zachować ostrożność i za każdym razem spoglądać w lusterka wsteczne. Motocyklista, motorowerzysta, czy nawet rowerzysta może przecież nadjechać w każdym momencie.