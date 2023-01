Wyprawa na Skopiec, trzeci co do wysokości szczyt w Górach Kaczawskich! Zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Wchodziliście kiedyś na Skopiec? To trzeci co do wysokości szczyt Gór Kaczawskich. Należy do Korony Gór Polskich. Zobaczcie zdjęcia z takiej wyprawy!