Wyprawa na zamek Nowy Dwór bezpieczna – ale nie zawsze tak było [ZDJĘCIA]

W Wałbrzychu i okolicach jest wiele miejsc gdzie można się wybrać na spacer podczas epidemii. Lasy, parki, a w nich pałace, zamczyska. Na pewno bezpieczną jest wyprawa do ruin zamku Nowy Dwór w dzielnicy Podgórze. Podczas wspinaczki żółtym szlakiem możemy spotkać co najwyżej kilka osób. Wyprawy do ruin Nowego Dworu nie są bowiem popularne. Ale miejsce jest interesujące. Warownia na szczycie obecnej Góry Zamkowej prawdopodobnie stała już w XIII wieku. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1364 roku. Był jednym z chroniących granic księstwa świdnicko jaworskiego. Rezydowali w nim też prawdopodobnie rycerze – rozbójnicy. Grabili okoliczne wioski i miasteczka, a takze kupców jadących do bogatej Świdnicy, Z zamkiem związanych jest z kilka legend, i opowieści, w tym o ukrytych skarbach. Warto wybrać się zobaczyć co z budowli zostało.

