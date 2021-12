Z ruiny zrobili perełkę tuż koło Dzikowca w Boguszowie - Gorcach. Teraz jest na sprzedaż

Dziś przepiękna willa w Kuźnicach Świdnickich w sąsiedztwie kompleksu narciarsko-rekreacyjnego góry Dzikowiec w Boguszowie- Gorcach to prawdziwa perełka. Odrestaurowana z klasą i smakiem. Przed laty w budynku funkcjonowała szkoła ewangelicka, a w sąsiedztwie znajdował się kościół ewangelicko - augsburski.

- Po wojnie to miejsce przejęte zostało przez samorząd i zamienione na przedszkole, po czym ostatecznie wróciło do parafii, która nie mając pieniędzy na remont, usiłowała bezskutecznie sprzedać to miejsce. I wtedy pojawiliśmy się my - mówi Tomasz Jabłoński, który z żoną Sylwią miał już doświadczenie w przywracaniu blasku tego typu miejscom. To oni urządzili od podstaw m.in. Willę Art w Śródmieściu Wałbrzycha, która dziś funkcjonuje jako uroczy pensjonat w centrum.