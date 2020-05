Za kilka dni nie będzie śladu po kamienicy w wałbrzyskim Sobięcinie [ZDJĘCIA]

W Wałbrzychu w tym miesiącu przybyło Lottomilionerów

Już siedmioro wałbrzyszan stało się milionerami (albo powiększyło swój majątek o co najmniej milion złotych) za sprawą wygranej w Lotto lub Lotto Plus. W maju bowiem padła w naszym mieście „szóstka” w Lotto Plus. Szczęśliwiec wygrał równo milion złotych dzięki złotówce dołożonej ...