Za to zapłacimy więcej w Wałbrzychu w roku 2023. Podatki, bilety, śmieci?

Wałbrzych 2023 - zdrożało, drożeje i zdrożeje

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka - mówi ludowa mądrość dotycząca oszczędzania. W ostatnich jednak miesiącach mieszkańcy Wałbrzycha dostrzegają, iż zbierająca się "miarka" dotyczy wszechobecnych podwyżek. Sprawdziliśmy, co zdrożało w Wałbrzychu wraz z nastaniem stycznia 2023, a także które usługi komunalne i bilety do instytucji miejskich wystrzeliły w górę wcześniej.

Ważne jest również to, że z uwagi na drożejący gaz, energię elektryczną oraz inne podwyżki planowane też były kolejne podwyżki dla mieszkańców, ale z różnych względów zostały one odroczone. Tak było w przypadki opłat za wodę i ścieki. Mimo planu oszczędnościowego spółki Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jesienią ubiegłego roku wnioskował o możliwość wdrożenia nowych taryf w 2023 roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie przystały na proponowane podwyżki, jednak możemy się spodziewać, że spółka wystosuje kolejne wnioski, co będzie się wiązało z podwyżkami za wodę i ścieki nie tylko w Wałbrzychu, ale też w zrzeszonych w nim gminach powiatu wałbrzyskiego.