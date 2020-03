Zaatakował dziewczynę zabezpieczającą bieg charytatywny. Policja szuka świadków tego zdarzenia

Policjanci z pierwszego komisariatu w Wałbrzychu poszukują świadków zdarzenia, do którego doszło 1 grudnia 2019 roku. W wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra odbywał się wtedy Bieg Mikołajkowy organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej.

– W pewnym momencie, około godziny 12.30, od strony ulicy Długiej nadjechał pojazd typu SUV, z którego wysiadł mężczyzna w wieku około 40 lat, wzrostu 180-190 cm, krępej budowy ciała i gdy usłyszał od wolontariuszki, że droga jest zamknięta, zdenerwowany tym faktem popchnął odwróconą już do niego plecami pokrzywdzoną. W wyniku upadku pokrzywdzona doznała obrażeń, które naruszyły czynności narządów ciała na czas dłuższy, niż siedem dni – informują w wałbrzyskiej policji.

Niestety na podstawie zeznań dziewczyny, świadków i nagrań z monitoringu nie udało się wytypować sprawcy zdarzenia. Policjanci zatem szukają kolejnych świadków, którzy mogą mieć informacje na temat numeru rejestracyjnego samochodu, który brał udział w zdarzeniu lub tożsamości kierującego.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia proszone są o kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji I w Wałbrzych pod numerami telefonów 74-842-03-331 lub 74-842-20-747, bądź o osobiste przybycie do Komisariatu Policji I w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 69 pok. 114 (w czasie panującej epidemii należy rozważyć najpierw kontakt telefoniczny).