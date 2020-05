Zagórze Śląskie ma kolejną atrakcję – niezwykle akwarium [ZDJĘCIA]

Wzniesienie tego budynku z całą infrastrukturą było trzecią i zarazem ostatnią częścią realizowanego w gminie Walim dużego projektu „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Całe przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej miało wartość 13 184 989,29 zł. Kwota dofinansowania to 7 274 018,40 zł. Pieniądze na budowę CORT – 2 924 962,48 zł wyłożyła gmina.

Obiekt robi jednak wrażenie. Malowniczo położony w sąsiedztwie Jeziora Bystrzyckiego. Wykonana z drewna ażurowa elewacja komponuje się doskonale z naturą, ale komponują się z nią także wnętrza.

– Chodząc po wylanej elastyczną żywicą epoksydową podłodze, można odnieść wrażenia stąpania po tafli wody, w której jak w lustrze odbija się nie tylko to, co nad głowami, ale i szyba samego akwarium z fauną i florą Jeziora Bystrzyckiego – informują w Walimiu.

Centrum jest też wspaniałym miejscem do rozpoczęcia wędrówki po okolicznych górach. Atrakcje są tu zresztą tuż za progiem. Piękna kładka wstęgowa nad Jeziorem Bystrzyckim, Zamek Grodno z Centrum Bioedukacji Multimedialnej, potężna, stara zapora wodna.