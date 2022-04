Zagroda wielkanocna w Zespole Przedszkoli Samorządowych przy ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu. Super atrakcja dla dzieci i dorosłych

- Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Pomysł zrodził się w czasie odwiedzin w gospodarstwie o nazwie Ostoja Nad Młynówką, gdzie dzieci poznawały zwierzęta - mieszkańców gospodarstwa i wykonywały powierzone zadania z uśmiechem na twarzach. Pomyślałam że współpraca wywoła same przyjemne emocje wśród szerszego grona, bo kiedy przyroda budzi się do życia po zimie i przygotowujemy się do świąt w tych trudnych czasach, warto zatrzymać się na chwilę i zwrócić uwagę na otaczające nas piękno, choćby nowe życie, malutkiego koziołka Henryka, mam nadzieję, że ten obraz pozwoli Państwu choć na chwilę zwolnić w obecnym fast świecie - mówi Paulina Bednarek.

Pani Paulina wraz z całym Gronem Pedagogicznym Zespołu Przedszkoli Samorządowych nr 1 na czele z panią dyrektor życzy zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego optymizmu i wiary w lepsze jutro dla całego świata.