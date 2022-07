Zalew w Grzędach. Kiedyś kąpielisko przyciągające tłumy wałbrzyszan, dziś kameralne miejsce spacerów. Czy pamiętacie to miejsce? (ZDJĘCIA)

Jeszcze w latach 90. i przez pierwsze lata XXI wieku zalew w Grzędach latem był miejscem kultowym

Podczas upałów nad zalewem w Grzędach chętnie wypoczywali nie tylko mieszkańcy Czarnego Boru, ale także Wałbrzycha i okolic. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwali ratownicy, którzy funkcjonowali w znajdującej się tutaj budce.

Choć trudno to sobie dziś wyobrazić, prężnie działał tu bar, gdzie można było kupić jedzenie i napoje, a także toalety. Turyści lubili drewniany pomost, rodziny z maluchami płytką nieckę do pływania dla dzieci. Starsi mieli do dyspozycji dużo głębszą, przeznaczoną dla dorosłych.