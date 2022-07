Zalew w Starych Bogaczowicach i lokalna karczma latem przyciągają jak magnes [ZDJĘCIA, MENU]

Zalew w Starych Bogaczowicach - jak dojechać? [MAPA]

Zalew w Starych Bogaczowicach to jedno z najbardziej popularnych miejsc do odpoczynku nad wodą w okolicach Wałbrzycha. Można tu dojechać DW 375, następnie kierując się ul. Główną, czyli arterią Starych Bogaczowic. Zalew znajduje się nieopodal stadionu lokalnego klubu piłkarskiego.

Zalew w Starych Bogaczowicach - miejsce z historią i klimatem

Choć bogaczowicki zalew to miejsce znane w regionie, to nadal można tu odpocząć w kameralnej atmosferze. Zbiornik ten zawdzięczamy wałbrzyskiej Kopalni Węgla Kamiennego "Thorez", planowano go tu przygotować jeszcze w latach 60. XX wieku. Ostatecznie powstał w połowie lat 80. Na miejsce do wypoczynku dla pracowników kopalni, służące mieszkańcom regionu do dziś wybrano niezwykle malowniczą dolinę położoną pomiędzy porośniętymi lasem wzgórz w Starych Bogaczowicach. Tę sielską okolicę przecina Strzegomka zwana też Czarną Wodą. To dopływ Bystrzycy, wijąca się i tworząca liczne zakola rzeka z czystą wodą.