Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim - malownicza, stara warownia, z którą związanych jest wiele legend i tajemnic

Z Zagórza Śląskiego mamy niedaleko do Sztolni Walimskich, czyli jednego z elementów sławnego kompleksu „Riese”. Daleko nie jest zresztą także do Wałbrzycha, czyli np. do zamku Książ, czy do Świdnicy.

Nie ma właściwie pewności, jaki był początek zamku Grodno (niem. Kynsburg, Königsberg). Najstarszy zachowany dokument potwierdzający jego istnienie pochodzi z 1315 roku. Jest w nim mowa o tym, że burgrabia Kylian von Haugwitz na zamku Kinsberg dokonał aktu darowizny dla augustianów z Wrocławia.

Legenda głosi jednak, że już w 800 roku angielski rycerz założył na obecnej górze Choina czworoboczną, drewnianą strażnicę.

Solidny, murowany zamek miał natomiast wznieść Piast Śląski książę Bolko I Surowy. Później zamek rozbudowywano. Należał m.in. do korony czeskiej, a XV wieku do rycerzy-zbójników.

Od 1465 roku zamek stał się własnością rodu Czettritzów, natomiast w 1553 roku kupił go Krzysztof I von Hochberg z Książa. Później należał jeszcze do rodziny von Logau.

Podczas wojny trzydziestoletniej Grodno częściowo zniszczyli Szwedzi, a w 1689 roku po uderzeniu pioruna spłonęła zamkowa wieża. Obiekt popadał w ruinę.

Przed kompletnym zniszczeniem zamek uratował prof. Johann Gustav Büsching z Wrocławia, któremu sąd przyznał Grodno w dożywotnie użytkowanie. Następcy profesora, hrabia Fryderyk von Burghaus w latach 1840–1855 oraz baron Maksymilian von Zedlitz w latach 1860–1907, przystosowali zamek do celów turystycznych. Powstały muzeum i restauracja. Rodzina von Zedlitzów miała zamek Grodno w posiadaniu aż do końca II wojny światowej. Po wojnie obiektem zarządzał m.in. PTTK, a obecnie, od 2009 roku, robi to gmina Walim (Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu).