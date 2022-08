Uczta w zamku Wspólnie z Restauracją Babinicz ze Szczawna Zdroju zamek zachęca do udziału w kulinarnej podróży smaków i historii. Menu specjalnie na to wydarzenie przygotowuje szef kuchni Rafał Grzegorzek. Kolacja degustacyjna łączy w sobie trzydaniową ucztę z opowieściami o zamku, zwiedzaniem niedostępnego na co dzień V. piętra oraz wystawy Książ od kuchni, która to ekspozycja jest inspiracją do spotkania. Wydarzenie trwa trzy godziny. Początek: 19 sierpnia | godz. 19:00| bilety: 250 zł/osoba

Dariusz Gdesz