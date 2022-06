Zamek Książ sponsorem tytularnym wałbrzyskich koszykarzy. W nadchodzącym sezonie w I lidze zagra Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych

– Ostatni rok minął pod znakiem wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu w mieście i wyników osiąganych na krajowej arenie przez naszych koszykarzy. Zajęli trzecie miejsce w koszykówce na wózkach, a Górnik Trans.eu osiągnął znakomity wynik w finale I ligi, gdzie o włos przegrał walkę o awans z drużyną z Łańcuta. Uważamy, że naturalny rozwój wymaga wsparcia – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.[/cyt/

Zamek Książ był już wśród wspierających tutejszego pierwszoligowca.

Na razie prezes i prezydent o poziomie wparcia nie chcą wspominać. Informacja na ten temat zostanie podana w najbliższym czasie.

Prezes Żabska dodaje, że teraz w nazwie naszej drużyny znajdą się dwa potężne brandy, najbardziej popularne, wałbrzyskie marki. Będzie ona nazywała się: Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych.

– Rodzina Hochbergów, dawnych właścicieli zamku wspierała górników, my też będziemy to robili – mówi ze śmiechem Anna Żabska.

Podkreśla, że koszykówka jest w mieście bardzo popularna, i wśród pracowników spółki także są kibice Górnika. Liczą na to, ze ich współpraca z klubem przyniesie znaczące efekty.

– Dla nas to pierwszy krok do przeorganizowania klubu. Cieszymy się. Zamek Książ w nazwie wskazuje na jakość do jakiej będziemy dążyć. Zrobimy wszystko żeby nie zawieść – mówi Arkadiusz Chlebda, członek zarządu klubu.