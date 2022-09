Zamek Książ w Wałbrzychu: Więcej lemurów w Palmiarni i nowe dekoracje na tarasach [WIZUALIZACJE]

Ogrody Światła 2022 - 2024 - w zamku Książ

Do 4 października wałbrzyska spółka miejska Zamek Książ w Wałbrzychu czeka na oferty firm zainteresowanych kontraktem na "Wykonanie dekoracji świetlnej na tarasach Zamku Książ wraz z montażem, demontażem i składowaniem w latach 2022-2024". Kontrakt przewiduje montaż nowych elementów dekoracyjnych, które na zamkowych tarasach mają być montowane przez tydzień począwszy od 20 października. Co więcej, w tym samym czasie na tarasach będzie też można zobaczyć znane i lubiane już elementy świetlne. Kontrakt ma dotyczyć dwóch lat montażu, serwisowania, demontowania o przechowywania dekoracji nowych oraz już istniejących.

W galerii do tekstu zawarte są wizualizacje - jak mogą wyglądać zaplanowane nowe dekoracje, ich lokalizacja oraz ich rozmiary.