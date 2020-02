Zamek Książ w Wałbrzychu. Zaglądamy na strych, IV i V piętro z grupą poszukiwawczą z Wałbrzycha! [ZDJĘCIA]

Dzięki determinacji wałbrzyskich strażaków z grupy poszukiwawczej i ciągłemu podnoszeniu przez nich kwalifikacji, możemy uchylić Wam rąbka tajemnicy Zamku Książ. A właściwie tego, jak wyglądają niezagospodarowane i zamknięte dla oka mieszkańców miasta i turystów, pomieszczenia ostatnich kondygnacji.

- Te miejsca okazały się dla nas idealne. To rozległy labirynt ciasnych pomieszczeń, wąskich korytarzy, przejść między nimi, gdzie nawet naleźć mogliśmy dziury w ścianie, które także są nieocenione podczas ćwiczeń ratowników i ich psów. To idealne środowisko do tego, by psy ratownicze mogły poćwiczyć wykrywanie zapachu, a co za tym idzie odnajdywanie człowieka. Bardzo się cieszymy, że dzięki uprzejmości zamku, mogliśmy tam ćwiczyć - zaznacza Robert Strojny, naczelnik OSP Wałbrzychu.

Jak dodaje Weronika Dzido z grupy poszukiwawczej w Wałbrzychu, ona, jej koledzy i oczywiście psy, ćwiczą regularnie w takich miejscach. - Chodzi o to, by były one różnicowane, żeby nasze psy wiedziały jak mają się zachować na różnym terenie, w różnych pomieszczeniach o zróżnicowanym podłożu. Dlatego ćwiczymy np. w różnym obiektach przeznaczonych do wyburzenia, w piaskowni w Rolantowicach niedaleko Sobótki, czy we Wrocławiu w fabryce recyklingu betonu - zaznacza pani Weronika.