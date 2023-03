Zamek Książ z Wałbrzycha dostał Kryształ Turystki za Festiwal Kwiatów i Sztuki!

Nagrodę dla Książa odebrała kierowniczka działu marketingu Zamku, Kamila Świerczyńska.

- W tym roku Festiwal Kwiatów i Sztuki odbędzie się już po raz 33, tym razem pod hasłem Sekretny Ogród księżnej Daisy von Pless. Zabierzemy Was w podróż przez zamkowe sale, śladami najsłynniejszej mieszkanki Zamku Książ.

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego to wydarzenie kierowane do wszystkich miłośników podróżowania i aktywnego spędzania wolnego czasu, turystów, eksploratorów obieżyświatów lub po prostu miłośników targów turystycznych.

W dniach 3-5 marca we Wrocławiu odbywa się kolejna 14. już edycja Targów, w której bierze udział ponad 220 wystawców, ponad 20 podróżników i podczas których zaplanowano mnóstwo atrakcji.

Współorganizatorem targów jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

MTT odbywają się na Stadionie Wrocław, w części targowo-konferencyjnej. Na stadion dostaniemy się komunikacją miejską lub samochodem, przy Stadionie znajduje się parking płatny. Korzystając z komunikacji miejskiej wybierz linie 31, 101, 102, 103, 104 - przystanek Królewiecka, lub linie 3, 10, 20 - przystanek Lotnicza.