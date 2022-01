Zamek Stary Książ ma swój urok, ale zanim spaliła go armia radziecka był po prostu zachwycający! Zobaczcie

Jak donoszą źródła historyczne, Stary Książ zbudowany jest na murach dawnego zamku piastowskiego Bolka I. Znajduje się na wzgórzu nad przełomem Pełcznicy w południowo-wschodniej części Książańskiego Parku Krajobrazowego. Roztaczają się stąd piękne widoki na strome zbocza i urwiska. Stary Książ to wzniesiona w 1779 roku malownicza budowla w stylu eklektycznym, powstała po przebudowie średniowiecznego zamku piastowskiego z końca XIII w.

W roku 1794-1797 właściciel zamku Książ Jan Henryk VI von Hochberg zlecił architektowi Christianowi Tischbeinowi urządzenie otoczenia zamku nad potokiem Pełcznicy i przebudowanie resztek ruin zamku na romantyczne ruiny dla księcia Hansa Heinricha IV Hochberga.

Celem budowy była inscenizacja średniowiecznego otoczenia wokół Zamku Książ. Po wojnie Zamek podpalony spłonął latem 1945 roku. Nie był on jednak w tak złym stanie jak obecnie. Do dziś zachował się sztuczna ruina z końca XVIII w. z pozostałością głównego budynku zamku z zachowanym podziałem wewnętrznym. Brak w nim stropów, a z wieży zamkowej ocalały tylko fragmenty. Zachowały się również dwa renesansowe portale i część muru dawnego ganku prowadzącego do kaplicy, z której pozostały tylko ściany i resztki przykaplicznej wieży.