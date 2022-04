Zamek Stary Książ na rycinach i fotografiach sprzed wielu lat! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak przed dziesiątkami czy setkami lat prezentował się zamek Stary Książ (Alte Burg Fürstenstein). Już wtedy były to romantyczne ruiny, bo takie wzniesiono w latach 1794 – 1797 na polecenie Hansa Heinricha VI von Hochberga. Budowlę w stylu gotyckim zaprojektował Christian Wilhelm Tischbein. Jednym z elementów zamku był plac turniejowy z lożami i galeriami, a pierwszy turniej odbył się 20 maja 1799r. Popisy oglądało wówczas około 1000 osób, wśród których był John Quincy Adams, poseł amerykański przy dworze królewskim w Berlinie, późniejszy prezydent USA, a także pruska para królewska. W 1945 zamek przejęła Armia Radziecka, wkrótce spłonął. Obecnie na lewym brzegu rzeki Pełcznicy możemy oglądać to co po nim pozostało. Ten XVIII Stary Książ powstał w miejscu grodu, który swój początek miał na przełomie IX – X wieku. Zobaczcie ryciny i zdjęcia malowniczych, ale nie zniszczonych po II wojnie światowej, ruin.