Zamek w Międzylesiu: Bezgłowy jeździec i żona, która spłonęła

Wakacje z duchami - zamek w Międzylesiu

Pod koniec maja w najstarszej części międzyleskiego zamku zdarzają się takie niesamowite zjawiska. Miejscowi łączą ich występowanie z rodem założycieli średniowiecznej warowni. Zamek istniał już na przełomie XIII i XIV wieku, ale dopiero łużycki rycerz von Glaubitz (zwany też Gluboszem) wykupił okoliczne ziemie z rąk cystersów i w drugiej dekadzie XIV wieku rozbudował Międzylesie. Jego ród przyczynił się do rozkwitu tej ziemi. Posiadał też inne, nieodległe zamki, jak Karpień czy Szczerba. Żyjący na początku następnego stulecia rycerz z tej rodziny, Otto zwany Schramme, często opuszczał swoją gotycką siedzibę i zostawiał w niej piękną małżonkę, której imię jest pogrążone w mrokach historii.

Husyci plądrują warownię, zamek rozrasta się

Pewnego razu, podczas nieobecności Ottona, w 1428 roku na Międzylesie napadli husyci i spalili zamek, z którego pozostała jedynie wieża zwana od tamtej pory Czarną. Legenda głosi, że von Glaubitz opuszczał dom w gniewie i ukarał zdradliwą małżonkę przymusowym osamotnieniem w wieży. Gdy nieszczęsny pan wrócił do Międzylesia, zastał zamek w płomieniach. Na próżno jednak szukał żony. W zgliszczach Czarnej Wieży nie znalazł jej żywej, ale, co najdziwniejsze, nie znaleziono też ciała pięknej pani. Od tamtej pory duch małżonki Ottona nawiedza zamek nocami. Największe nagromadzenie tajemniczych zjawisk występuje pod koniec maja, kiedy prawdopodobnie obchodzona jest rocznica śmierci Białej Damy.

To niejedyna legenda związana z międzyleskim kompleksem pałacowo-zamkowym. Od średniowiecza zamek rozrósł się wokół ruin Czarnej Wieży, która współcześnie jest biała. Do starych murów dobudowano zamek renesansowy z niewielkim dziedzińcem wewnętrznym oraz dwa barokowe skrzydła pałacowe i kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała.

Obiekt ten na wysokości pierwszego piętra jest połączony korytarzem z jednym skrzydłem pałacu. Po spustoszeniu zamku przez Szwedów, przeszedł w ręce austriackiego możnowładcy Michaela Ferdynanda hrabiego von Althann. To on sprowadził do Międzylesia włoskiego architekta Jacobo Carove, który zaprojektował dwa pałacowe skrzydła utrzymane w stylu barokowym.

Według IV tomu kroniki miasta, czyli "Historii Miasta i Parafii Międzylesie", jeden z potomków hrabiego, Michał Wacław II, żyjący w latach 1686-1738, ożenił się szczęśliwie z piękną Julianną. Zakochani w sobie małżonkowie doczekali się trojga dzieci, ale ich sielankę przerwała przedwczesna śmierć kobiety. Zrozpaczony hrabia, by upamiętnić ukochaną, nazwał w 1707 obecną ulicę Powstańców Śląskich "Zaułkiem Julianny".