Zamki i pałace z Wałbrzycha i okolicy. Jest ich tu sporo. Zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zima niebawem odejdzie. Pogoda z pewnością pozwoli na wybranie się na wycieczkę. Może warto połączyć ją ze zwiedzaniem. Dolny Śląsk to wyjątkowy region. Mamy tu masę zamków, dworów i pałaców. Niektóre dotrwały do naszych czasów w dobrym stanie, inna są w ruinie. Ale jedne i drugie zazwyczaj bardzo malownicze. Wiele z tych budowli ma też swoje tajemnice, krążą wokół nich legendy. O ukrytych skarbach, rycerzach, rozbójnikach. Niestety, często zdarzało się, że zamki a zwłaszcza piękne pałace przetrwały II wojnę światową, ale uległy zniszczeniu już w czasach powojennych. Mamy takie wspaniałe budowle także w Wałbrzychu i okolicy. Najbardziej okazałą jest oczywiście zamek Książ, ale jest tu też kilka interesujących, mniejszych obiektów. Zobaczcie je w galerii. To chyba te najbardziej znane. Jeśli jakąś pominęliśmy – przypomnijcie, a dołączymy ją do galerii.