Zapaliły się lodówki w Biedronce w Boguszowie- Gorcach. Towar zniszczony, sklep zamknięty do przyszłego roku AKTUALZIACJA 27.12.2021

Do tematu odniósł się Jakub Mazur z Biura Prasowego Biedronki. Potwierdza, że straty po pożarze są znaczne.

- Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo ogień wybuchł w nocy. Faktem jest, że większość towaru nie będzie nadawała się do spożycia i trafo do utylizacji. Jak duże są to straty i czy coś udało się uratować, będziemy wiedzieć dopiero po szczegółowej inwentaryzacji towaru - mówi portalowi walbrzych.naszemiasto.pl Jakub Mazur z sieci Biedronka.