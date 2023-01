Zapomniany magazyn białego złota w Wałbrzychu. Setki nowych talerzy i kompletów zastawy Porcelany Książ w Wałbrzychu. Są jak skarb ZDJĘCIA

O istnieniu tego miejsca wiedzą nieliczni wałbrzyszanie. Niestety, wśród nich szabrownicy, którzy wykuli w ścianie dziurę i latami po kawałku wynoszą całe komplety zastawy stołowej wyprodukowanej przez nieistniejącą już Porcelanę Książ. Była największą fabryką porcelany w Europie.

- Nie mogę tego zrozumieć. Dziś wszyscy mówią o likwidowanej Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu, wykupują co się da ze sklepu firmowego. Wiedzą, że to kawał historii miasta, a tu leżą zapomniane cudeńka, które są regularnie wykradane przez szabrowników - mówi Michał Jabłoński, który udokumentował na zdjęciach to, co było w magazynie upadłej Porcelany Książ kilka lat temu i to, co znajduje się w niej dzisiaj.