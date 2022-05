Zbigniew Dziwulski Florysta Roku 2021, gość Festiwalu Kwiatówi Sztuki w Ksiażu, radzi!

Dobre rady od Florysty Roku 2021. Ze Zbigniewem Dziwulskim mistrzem i nauczycielem florystyki z Lublina rozmawia Paweł Gołębiowski.

Był Pan jednym z gości Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. Między innymi Pana dekoracje zdobiły sale zamkowe. Czy można powiedzieć, że jakieś kwiaty dominowały na tegorocznym Festiwalu?

Nie mogę powiedzieć, że w tym roku były jakieś kwiaty dominujące. Mieliśmy po prostu olbrzymią różnorodność kwiatową i trudno byłoby wybrać jedną bohaterkę czy jednego bohatera kwiatowego. Mu jako floryści pracowaliśmy tutaj w trzech głównych grupach. Była to pierwsza grupa ze Stowarzyszenia Florystów Polskich, druga z Międzynarodowego Instytutu Florystycznego oraz trzecia grupa pochodząca jakby z tych okolic, czyli szkoła Jawor. Naszą tematyką był świat bajek i baśni i tak naprawdę dobieraliśmy kwiaty pod względem kolorów, trochę też, na potrzeby tej imprezy, pod względem wytrzymałości. Tak by stworzyć piękne kompozycje kwiatowe, które będą cieszyły oczy turystów i zwiedzających przez kilka dni.

Zatem według mojej opinii nie było jakiegoś głównego bohatera, czy głównej bohaterki kwiatowej Festiwalu. Ale na pewno ta olbrzymia różnorodność jest też dobra dla odbiorców, bo mogą poznać kwiaty egzotyczne, bo wiele było kompozycji gdzieś ze świata baśni, typu Lampa Alladyna, czy Księga Dżungli. Tam były kwiaty egzotyczne. Niektórzy pracowali też na kwiatach, które są typowo wiosennymi. Jakieś tulipany czy hiacynty. Tak, myślę, że różnorodność była tutaj główną bohaterką.

Na Festiwalu nie było zatem kwiatka dominującego, ale generalnie jeśli chodzi o przygotowywanie na przykład ślubnych wiązanek mamy chyba obecnie jakąś modę, trend?

Jeśli mówimy o florystyce ślubnej, to my floryści często bazujemy na kolorze roku. W tym roku jest to Very Peri, taki fioletowawy kolor.

Czasami panny młode decydują się na to aby dany ślub był właśnie w kolorze trendu danego roku. Jednak w trendach ślubnych wszystko zależy właściwie od klienta, od tego jaki jest motyw przewodni danego ślubu, od tego również jaka jest pora roku.

Mamy wiosnę. Co by Pan poradził, jakie kwiaty do ogrodu, na balkon, do domu. Jakie sprawdzą się w różnych warunkach?