Zielony Rynek w Wałbrzychu w oczekiwaniu na apartamenty. Jest duża zmiana!

W ostatnich dniach 2021 roku wydano pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wniosek dotyczył planu zabudowania nieruchomości w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha (działka nr 435/10, 436/2, 437/2) pomiędzy ul. 1 Maja i Kasztanową, na której do stycznia 2017 roku mieściło się miejskie targowisko "Zielony Rynek". Uzyskanie pozwoleń na budowę wskazywało na zamiar jej przeprowadzenia, by finalnie powstały budynki mieszkaniowe wielorodzinne.

Tymczasem w ostatniej dekadzie kwietnia na portalach branżowych prezentujących oferty sprzedaży nieruchomości pojawiło się ogłoszenie z ofertą sprzedaży wyżej wzmiankowanego gruntu. Cena wywoławcza - 3 650 000 zł, zdaje się dość wygórowana, warto przypomnieć, że w 2016 roku ówczesny właściciel, PSS Społem w Wałbrzychu, plac ten próbował zbyć za nieco ponad milion złotych.

- Cena ta wynika z lokalizacji działki, ale to jest tylko jeden z istotnych argumentów. W cenie tej działki budowlanej jest już cały projekt techniczno-architektoniczny, budowlany całej tej inwestycji z prawomocnym pozwoleniem na budowę 70 mieszkań i 85 miejsc garażowych. Jest więc to sprzedaż działki, nieruchomości wraz z kompletną - podkreślam - kompletną dokumentacją, gdzie inwestor kupując ten pakiet może bez żadnych formalności przygotowań do inwestycji już następnego dnia po zakupie wbijać łopatę i budować -