Zima znowu zaskoczyła drogowców na Dolnym Śląsku... Tak. Ale mieszkańcy Starego Węglińca zaskoczyli i zimę i drogowców i kierowców! Brawo

Zima zawitała na Dolny Śląsk, jest ślisko, uważajcie

Od kilku dni mamy w wielu miastach Dolnego Śląska iście zimowe warunki. Śnieg przyprószył nawet te miasta, gdzie o biały puch raczej trudno w ostatnich latach. Popadało nie tylko w okolicach Kłodzka, Wałbrzycha czy Jeleniej Góry, ale także w Lubinie, Głogowie, czy Legnicy.

Dzisiaj rano trzeba było skrobać szyby w wielu miejscach na Dolnym Śląsku, niestety podobnie wyglądały drogi

Poranne przymrozki dają się we znaki kierowcom niemal codziennie. Wyposażeni w skrobaczki do szyb muszą rano sporo natrudzić się, by zedrzeć zamarznięty szron i rozmrozić auta. Muszą się jednak liczyć, że wiele dróg na Dolnym Śląsku jest oblodzonych i nie posypanych solą czy piaskiem. O ostrożność apeluje policja na swoich portalach i w mediach pokazując zdjęcia, co się dzieje kiedy jest ślisko...

Wypadek na śliskiej drodze w powiecie wałbrzyskim, policja apeluje: zwolnijcie, dostosujcie prędkość do warunków na drogach, a te są trudne KMP Wałbrzych