Zimowa Wyrypa Gór Suchych wystartowała! Zobaczcie zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Dzisiaj (sobota, 25 lutego) w Sokołowsku wystartował 4 Rajd Górski Zimowa Wyrypa Gór Suchych. Z małej miejscowości w gminie Mieroszów na trasę prowadzącą po okolicznych górach wysuszyło około 400 śmiałków. Zjechali tu z całego Dolnego Śląska, a nawet z bardziej odległych miejsc. Nie zraził ich fakt, że w nocy i nad ranem zaczął padać śnieg, a do pokonania mają aż 28 kilometrów. – To fajnie, że pada. Jest dodatkowa atrakcja – mówili pytani przez nas. Limit na pokonanie dystansu to 10 godzin. Zobaczcie jak uczestnicy Zimowej Wyrypy Gór Suchych wyruszali na trasę.