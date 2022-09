Zjechał z drogi do przydrożnego rowu, inny wjechał wprost w drugi samochód [ZDJĘCIA]

Z drogi do rowu

- W sobotę, 10 września około godziny 19:00 na ul. Granicznej w Głuszycy Górnej doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. W wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze 22-letni mieszkaniec Wałbrzycha zjechał swoim samochodem osobowym z jezdni do przydrożnego rowu - relacjonuje Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu.