Zjechał z drogi, przebił się przez płot i uderzył w drzewo. No ale miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu!

Groźnie wyglądało zdarzenie drogowe, do którego doszło wczoraj w Łomnicy, w gminie Głuszyca. Rano, około godziny 7, mężczyzna jadący autem osobowym zjechał z wąskiej drogi, przebił się przez drewniany płot i uderzył w drzewo. Powiadomieni o zdarzeniu dzielnicowi z komisariatu w Głuszycy pierwsi przybyli na miejsce i wykonując czynności wspólnie z funkcjonariuszami drogówki zorientowali się, że 41-latek jest kompletnie pijany.

Okazało się, że mieszkaniec naszego powiatu jechał samochodem chociaż miał aż 3,12 promila alkoholu w organizmie. Kierowca trafił do szpitala, a jego auto na parking strzeżony.

– Funkcjonariusze sporządzili również dokumentację procesową, która trafi teraz do sądu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mężczyznę czeka długotrwały zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. 41-latek może także trafić za kraty więzienia na 2 lata – informują w wałbrzyskiej policji.

Policjanci przypominają też - Jeżeli wiedzą Państwo, że osoba chce jechać pojazdem, a wcześniej spożywała alkohol, uniemożliwimy jej to. Należy także powiadomić dyżurnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem 112, który przekaże informacje Policji, a dyżurnym wyśle na miejsce zdarzenia patrol. Bardzo ważny jest brak społecznego przyzwolenia na tego typu zachowania, które w ostateczności mogą zakończyć się poważnym wypadkiem drogowym.