Zmarł  ksiądz inf. Julian Źrałko. Był przez 49 lat duszpasterzem Parafii św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu.

Zmarły ksiądz urodził się 27 sierpnia 1934 roku w Wicyniu k. Złoczowa (obecnie Ukraina). Jest najstarszym z czwórki rodzeństwa Marii i Antoniego Źrałko. Przez dwa lata chodził do szkoły podstawowej w Wicyniu, a później w Biskupicach Oławskich. Naukę w szkole średniej odbywał przez dwa lata w szkole kolejowej w we Wrocławiu, następnie w niższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Jest absolwentem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r. W 1974 roku mianowany proboszczem parafii św. Jerzego i M.B. Różańcowej w Wałbrzychu. W 1972 roku mianowany duszpasterzem wałbrzyskich górników, a kilka lat później ludzi pracy Diecezji Wrocławskiej, następnie Legnickiej i Diecezji Świdnickiej. Latem 1980 roku był duszpasterzem strajkujących górników w Wałbrzychu. Przewodniczył mszy św. koncelebrowanej 31 sierpnia 1980 roku na terenie KWK Thorez. W 1980 roku powołał do istnienia Katolicki Klub Inteligencji, obejmujący zasięgiem całe byłe województwo wałbrzyskie. W 1980 r. przyjął urząd dziekański dekanatu Wałbrzych - północ.