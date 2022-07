Zmiany w koszykarskim Górniku Wałbrzych. Jedni odchodzą inni przychodzą!

Trwa przebudowa składu koszykarskiego Górnika Wałbrzych (teraz to zespół o nazwie Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych). Drużynę, która miniony sezon zakończyła przegranym starciem finałowym z Sokołem Łańcut opuścił już trener Łukasz Grudniewski oraz zawodnicy: Hubert Pabian, Kamil Zywert, a ostatnio także Jan Malesa. Malesa, 22-letni rzucający obrońca o wzroście 187 cm, trafił do Trefla Sopot, ekipy Energa Basket Ligi, którą będzie prowadził znakomity chorwacki trener Żan Tabak.

Szkoleniowcem w Wałbrzychu jest natomiast ponownie Marcin Radomski. W Górniku zaczyna się już także budowa składu na nadchodzące rozgrywki I ligi. Pojawiły się już pierwsze informacje o nowych zawodnikach, którzy będą grali w Wałbrzychu.

Ostatnio zakontraktowano Mikołaja Stopierzyńskiego i Adriana Kordalskiego. Stopierzyński to zawodnik o wzroście 190 cm, który może grać na pozycji rzucającego, rozgrywającego lub niskiego skrzydłowego. Ostatnio był zawodnikiem Startu Lublin, a zatem klubu, który ma zespoły w EBL i w I lidze. Kordalski – rozgrywający o wzroście 185 cm, był ostatnio liderem I-ligowego PGE Turowa Zgorzelec.