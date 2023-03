Znalazł 600-letni skarb, oddał go i nie żałuje. Skarb praskich groszy z Wałbrzycha już można oglądać! Zobacz zdjęcia

Skarb praskich groszy wrócił do Wałbrzycha

Monety i równie zabytkowe naczynia zostały przekazane do ekspertyzy historykom z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ci nie mieli wątpliwości co do autentyczności znaleziska i jego wagi. Po latach skarb wrócił do Wałbrzycha i trafił do stałej ekspozycji muzealnej. Gablota z praskimi groszami jest częścią szerszej prezentacji zabytków archeologicznych datowanych na okresy od późnej epoki lodowcowej do współczesności. Łączy je to, że zostały znalezione na terenie byłego województwa wałbrzyskiego.