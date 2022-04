Znani absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Zobaczcie kto uczył się w tej szkole Paweł Gołębiowski

Przypominamy znanych absolwentów wałbrzyskiego II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja. To jedna z najlepszych w województwie, od lat plasuje się wysoko w krajowym rankingu. Absolwentami „dwójki” są m.in. wybitni naukowcy, politycy, samorządowcy, artyści...Przygotowaliśmy dla Was informację o tym kto m.in. uczył się w II LO. W galerii jest kilkanaście nazwisk. Mniej popularnych, a z ogromnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach są dziesiątki. Jeśli Waszym zdaniem ktoś znany został pominięty, przypomnijcie. Załączymy informację o absolwentce czy absolwencie do galerii