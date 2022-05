Znikająca Palestyna w Wałbrzychu: Które budynki już wyburzono, a które są w planie? [ZDJĘCIA]

Z trzech tylko ulic - Średniej, Wschodniej i Świętej Barbary oraz przyległej do nich na wysokości "dolnego Sobięcina" ulicy 1 Maja wyburzono w ostatnich latach siedem kamienic, a trzy kolejne są w planie. Zniszczone kamienice to dla jednych dom, który będą musieli opuścić, gdy stan ich budynku jeszcze się pogorszy i przyjdzie czas na jego wyburzenie. Brzydkie i odrapane gmachy przyciągają też jak magnes filmowców, którzy w tym rejonie nakręcają regularnie kolejne sceny do filmów i seriali.

W ostatniej dekadzie do 2022 roku z mapy dzielnicy znikły:

Średnia 13



Świętej Barbary 11 i 12



1 Maja 74



Wschodnia 1



Świętej Barbary 7



ul. Średnia 8

Budynki te przed wyburzeniem i podczas niego znajdziecie w galerii do tekstu