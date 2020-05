Zobacz jak wygląda po 6 miesiącach remontu dworzec Wałbrzych Główny (ZDJĘCIA)

Zakres prac obejmie: przebudowę dworca, renowację elewacji, dachu, wzmocnienie konstrukcji, montaż izolacji chroniącej obiekt przed zgubnym działaniem wilgoci. Ponadto w obiekcie zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wymienione instalacje: sanitarne, elektryczne, teletechniczne. W ramach zadania zagospodarowany zostanie również teren wokół dworca wraz z placem przesiadkowym. Pomieszczenia dworca zostaną przebudowane w taki sposób, by zlikwidować w nich bariery architektoniczne i dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dworzec jest w ewidencji konserwatora zabytków. Dlatego prace będą pod jego stałym nadzorem.

Dworzec Wałbrzych Główny jest ostatnim w mieście, który czeka na remont. W 2011 roku zakończono remont Wałbrzych Miasto. PKP S.A. wydała na inwestycję ponad 9 mln złotych. Natomiast w kwietniu 2018 roku oddano do użytku Wałbrzych Szczawienko. Remont pochłonął ponad 6,5 mln zł. Z tego ponad 4 mln zł to wkład miasta, a reszta - dotacja z funduszy Unii Europejskiej.