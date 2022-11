Zobacz, jak wyglądał Plac Magistracki w Wałbrzychu nocą 24 lata temu (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Zobaczcie Plac Magistracki z 1998 roku nocą. Zdjęcia pochodzą z naszego archiwum redakcyjnego. Zapraszamy do wehikułu czasu, by ponownie zobaczyć wałbrzyski reprezentacyjny plac w jego formie sprzed rewitalizacji zakończonej jesienią 2014. Mamy zatem parking pod Ratuszem, prostokąt fontanny otoczony zielenią, a w fontannie... kamienna "mokra piękność", do której wielu wzdychało tęsknie.