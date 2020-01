Zobaczcie zdjęcie roku 2019 i najlepsze fotografie w kolejnych miesiącach konkursu „FotoWałbrzych"

Zdjęcie, które wykonał Krzysztof Pytel zostało uznane za najlepsze w 2019 roku w konkursie „FotoWałbrzych”. To konkurs organizowany przez Urząd Miejski w Wałbrzychu od 2016 roku. Pasjonaci fotografowania uwieczniają jakiś widok z Wałbrzycha, a zdjęcia zamieszczane są na specjalnie załozonym partalu internetowym. Co miesiąc internauci wybierają najlepsze zdjęcie, wybiera też takie komisja. Są bowiem dwie kategorie - „Wałbrzych Moje miasto” i co miesiąc inna kategoria tematyczna. Te tematy to np.: „Wałbrzych od zmierzchu do świtu”, „Randka w Wałbrzychu” czy „Wałbrzych w kolorach jesieni”. Zwycięzcy miesiąca dostają w nagrodę 250 zł, z triumfator w całym roku – 1200 zł.

Zobaczcie najlepsze zdjęcia 2019 roku!