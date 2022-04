Żonkilowa Kwesta dla podopiecznych hospicjum w Wałbrzychu i we Lwowie!

Już za kilka dni w Wałbrzychu ruszy „Żonkilowa Kwesta”. W jej trakcie zbierane będą środki na pomoc podopiecznym Wałbrzyskiego Hospicjum im. Jana Pawła II i Miejskiego Hospicjum we Lwowie.

– W niedzielę, 24 kwietnia datki zbierane będą pod wałbrzyskimi kościołami, a od 25 kwietnia wolontariusze ze szkół wyruszą na ulice. Będą kwestowali do czwartku. Mamy już zarejestrowanych około 300 wolontariuszy – mówi Renata Wierzbicka, szefowa wałbrzyskiego hospicjum.

Dodaje, że przygotowali tysiąc puszek. Każdy kto chce zostać wolontariuszem powinien zatem zgłosić się do hospicjum przy ul. Krasińskiego 8. Tam, w godz. 14.30 – 18, do 23 kwietnia wydawane będą puszki i identyfikatory.

Zbiórki dla wałbrzyskiego hospicjum nie są czymś niezwykłym, a że postanowili podzielić się z placówką na Ukrainie to też zrozumiałe. – Wybraliśmy Lwów, bo to miasto buforowe, zatrzymują się tam ludzie uciekający przed wojną. Ich hospicjum nie chce od nas pieniędzy tylko różne sprzęty. Potrzeby są spore – wyjaśnia Wierzbicka. Dodaje, że sama pojedzie z darami na Ukrainę.

– Staramy się pomagać ludziom na różnych odcinkach ich życia. Zwróciłem się do duszpasterzy, proboszczów, kapelanów, aby ludziom, którzy będą zbierali środki na hospicjum umożliwić miejsce na spotkania z wiernymi – mówi Marek Mendyk biskup diecezji świdnickiej. Podkreśla, że zbiórki zaplanowano pod kościołami w Wałbrzychu, ale jak ktoś pojawi się pod świątynią w innej miejscowości z powiecie, to też nie będzie problemu.