ZOO w Łącznej czynne jest także zimą. Zobaczcie zwierzęta na zimowym wybiegu!

Zoo w Łącznej czynne także zimą

Nie macie pomysłu na zimowy spacer? Rewelacyjną opcją może być odwiedzenie ogrodu zoologicznego w Łącznej niedaleko Mieroszowa. To drugie takie miejsce na terenie Dolnego Śląska (po Wrocławiu). Ogród jest czynny codziennie, także zimą. A taka wyprawa to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Bardzo przyjemna jest z pewnością wędrówka po terenie ogrodu, zaglądanie do zagród zwierzaków, których jest tu cała masa.

W weekendy w ZOO w Łącznej rozpalane jest ognisko, można zatem grillować, są też warunki do jazdy na sankach. Można liczyć na gorącą herbatkę.

Wyprawa do Łącznej będzie też niezwykle pożyteczna, bo zakup każdego biletu to rodzaj wsparcia. A to jest bardzo potrzebne. Niestety z powodu pandemii prywatne ZOO przeżywa bowiem trudny czas. Zwierzęta trzeba porządnie karmić, zapewnić im opiekę weterynaryjną no i regulować rachunki, za prąd itp. Właściciele jeszcze jakoś sobie radzą, ale z trwogą spoglądają w przyszłość.